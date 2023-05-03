Клишас предложил кардинальное решение из-за ЧП с самокатами Сенатор Клишас предложил убрать электросамокаты с городских улиц, оставив их в парках

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Передвижение на самокатах следует разрешить лишь в парках и частных секторах, где местные жители не имеют ничего против такого транспорта, считает глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. В комментарии ТАСС он заявил, что в последнее время в России происходит слишком много происшествий с участием самокатов.

По моему мнению, электросамокаты не должны передвигаться по городским улицам. Слишком много ЧП с их участием. Думаю, можно оставить их только в парках, где для этих устройств есть специально выделенные дорожки, либо в частных поселках, где собственники согласились с возможностью использования электросамокатов, — заявил Клишас.

По данным МВД, всего по стране за прошлый год произошло 941 ДТП с электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. Прирост за год составил 40%.

Ранее в Москве двухлетний мальчик пострадал при наезде на него электросамоката, которым управлял 24-летний мужчина. Инцидент попал на камеры наружного наблюдения. На видео видно, что молодой человек после наезда на ребенка вступает в перепалку с матерью пострадавшего.