Легализацию онлайн-продажи алкоголя в России поставили на паузу «Ведомости»: Клишас отозвал проект о легализации онлайн-продажи алкоголя

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Андрей Клишас

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отозвал свой законопроект о легализации в России дистанционной продажи алкоголя, пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. Эту информацию также подтвердил представитель аппарата вице-премьера России Дмитрия Григоренко, на чье имя сенатор и направлял свою инициативу. По словам собеседников газеты, законопроект был отправлен «на доработку».

По данным «Ведомостей», Клишас отозвал свою инициативу еще 18 июня. По словам источников, сенатор сделал это после того, как получил ряд замечаний от Минфина. Суть претензий не раскрывается. Сам член Совфеда и его пресс-служба от комментариев отказались.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов заявил о поддержке ведомством инициативы Клишаса о легализации в стране онлайн-продажи алкоголя и его доставки.

По мнению депутата Госдумы Султана Хамзаева, инициатива Клишаса о легализации в стране онлайн-продажи алкоголя и его доставки, а также поддержка этой идеи Минпромторгом являются «непрофессиональным взглядом на тяжелую беду». Он подчеркнул, что такое решение не учитывает социальных последствий для населения.

До этого правительство РФ одобрило законопроект о проведении эксперимента по онлайн-продаже вин отечественного производства через «Почту России». Эксперимент планируется проводить в Москве и Подмосковье с 1 ноября 2023 года по 31 июля 2026-го.