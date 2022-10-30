Кириенко: война против России ведется очень широким фронтом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Война против России ведется очень широким фронтом, боевые действия в зоне СВО — лишь ее часть, заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, обращаясь к участникам Всероссийской научно-практической конференции по вопросам общественных наук. По его словам, война ведется также и против экономики и культуры России. Кириенко утверждает, что целью этих атак является лишение РФ права на будущее, передает ТАСС.

Против России ведется именно война, война очень широким фронтом, противостояние в зоне СВО — это только часть этой войны. Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира. Идет колоссальная война информационная, психологическая, война с фундаментальными основами российской культуры. <...> Цель войны — попробовать лишить права на будущее, — заявил Кириенко.

Он подчеркнул, что России необходимо проектировать свое будущее и бороться за него, несмотря на то что реальное будущее будет совсем иным.

Мир меняется на наших глазах, он уже изменился, и эти изменения необратимы. Но, пожалуй, еще важно, что несмотря на всю тектоническую масштабность этих изменений, они не закончены. Мы только вступили в период таких масштабных изменений, которые затрагивают практически все сферы человеческой жизни, — высказался Кириенко.

Президент России Владимир Путин 27 октября в ходе пленарной сессии клуба «Валдай» заявил, что мир ждет самое непредсказуемое десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Он добавил, что это время будет самым важным, поскольку сейчас формируется будущее мировое устройство.

Путин заявил о возможных конфликтах в связи со сложившейся в мире ситуацией и желанием Запада доминировать в мире. Он назвал главной исторической задачей конструктивное и созидательное разрешение всех противоречий.