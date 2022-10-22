Кириенко: Россию пытаются ликвидировать как независимое государство

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Кириенко

Западные страны пытаются ликвидировать Россию как независимое государство, заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает РИА Новости. По его словам, для этих целей против страны развязана «неприкрытая война».

Целью неприкрытой войны с Россией является попытка ликвидировать РФ как независимое государство, ее традиции, — сказал он.

Ранее президент страны Владимир Путин заявил, что страны коллективного Запада ведут войну против России с целью превратить общество в рабскую толпу. По его мнению, алчность Запада и его желание стать гегемоном во всем мире послужили причиной гибридных войн, в том числе и против России.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее сообщал, что «англосаксонские перверты» подталкивают РФ к дезинтеграции, чтобы устранить страну с мирового политического поля. Политик отмечал, что Запад пытается добиться распада российского государства путем эскалации конфликта на Украине.