Медведев: англосаксонские перверты подталкивают РФ к дезинтеграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев убежден в том, что «англосаксонские перверты» (извращенцы) подталкивают РФ к дезинтеграции, чтобы устранить страну с мирового политического поля. В своем Telegram-канале Медведев написал, что Запад пытается добиться распада российского государства путем эскалации конфликта на Украине. Медведев предостерег лидеров США и ЕС от подобных инициатив, пригрозив Судным днем для всего человечества. Политик сравнил развал ядерной державы с «шахматной игрой со смертью».

Понятно, что все это грязные мечты англосаксонских первертов, засыпающих с тайной мыслью о развале нашего государства. Думающих о том, как бы покромсать нас на куски, порвать на мелкие части. Но такие попытки действительно крайне опасны.<...>Эти «мечтатели» умышленно игнорируют простую аксиому: насильственный распад ядерной державы — всегда шахматная игра со Смертью, в которой с точностью до хода известно, когда будет шах и мат. Судный день человечества, — написал Медведев.

Философские рассуждения зампред Совбеза начал с экскурса в историю. В день прощания с первым президентом СССР Михаилом Горбачевым Медведев вспомнил главный фактор, который привел к распаду Советского Союза. По мнению политика, причиной развала Союза стало обрушение государственных институтов. Медведев посчитал, что из органов и структур государственной системы СССР начали вытягивать власть и силу контроля за принятыми решениями.

Все команды союзного центра будто проваливались в вакуум, уходили в песок болтовни и тихого саботажа. Причем, напомню, на словах все признавали необходимость исполнения союзной Конституции и союзного законодательства. Однако этого оказалось чудовищно мало. Маховик дезинтеграции страны уже раскручивался с первой космической скоростью. И все кончилось, — заявил политик.

В заключение Медведев все же похвалил советское руководство за то, что у властей «хватило ума не дать раздербанить» ядерную силу СССР. По словам Медведева, это обстоятельство послужило лучшей гарантией сохранения великой России.

Ранее Медведев пригрозил Украине Судным днем, если Киев решится напасть на Крым. Политиков в Киеве он назвал кровавыми клоунами и подчеркнул, что отдельные представители украинской политической верхушки находятся в состоянии экзальтации, пытаясь пригрозить РФ нападением на ее территорию.