Картаполов объяснил отсутствие необходимости менять статус СВО Картаполов: менять статус СВО не будут из-за политики невмешательства в дела других стран

Фото: Министерство обороны РФ

Нет ни какой необходимости менять статус СВО на Украине после решения ряда государств Запада передать танки ВСУ, поскольку поставки оружия являются внутренним делом каждой страны, заявил РБК глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, поставки Вашингтоном ПЗРК Stinger в Афганистан не привели к войне между СССР и США. Россия ранее отправляла свои танки в разные страны без каких-либо серьезных последствий.

Сегодня нет необходимости в этом [в смене статуса спецоперации]. Американцы поставляли афганцам [ПЗРК] Stinger, и что, мы считали, что мы находимся в состоянии войны с Соединенными Штатами? Нет. Это внутреннее дело каждой страны, что и кому она продает, — сказал Картаполов.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет сообщил, что решение Германии и США поставить танки украинской армии выводит ситуацию за рамки обычного военного конфликта. По его словам, изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы. Однако о каком именно статусе идет речь, Шеремет не уточнил.

Генерал армии Виктор Соболев предположил, что решение о статусе российской спецоперации должно принять высшее руководство страны. По его словам, нужно помешать отправке танков Альянса в зону боевых действий, уничтожив мосты и железнодорожные узлы.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что власти РФ не рассматривают возможность изменения статуса СВО после передачи западных танков ВСУ.