В Кремле ответили на вопрос об изменении статуса СВО Кремль не рассматривает вопрос об изменении статуса СВО после передачи Западом танков Киеву

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы РФ

Власти РФ не рассматривают возможность изменения статуса военной операции на Украине после передачи западных танков ВСУ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости. Ранее с подобным предложением выступил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

У нас на повестке дня нет такой темы, — сказал Песков.

По мнению Шеремета, решение США и ФРГ поставить танки украинской армии выводит ситуацию за рамки обычного военного конфликта, а изменение статуса военной операции позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы. О каком именно статусе идет речь, Шеремет не уточнил. Он также подчеркнул, что российская армия должна сделать все, чтобы предотвратить переброску западного летального оружия на Украину.

24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.

Спустя сутки президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.