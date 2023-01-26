Депутат Госдумы от Крыма предложил изменить статус спецоперации Депутат Госдумы от Крыма Шеремет предложил изменить статус СВО после поставки Киеву танков

Фото: Министерство обороны РФ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации на Украине. По его словам, которые приводит РИА Новости, решение США и ФРГ поставить танки украинской армии выводит ситуацию за рамки обычного военного конфликта, а изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы.

НАТО в лице США поднимают ставки по Украине, бросая украинский народ в жернова войны. Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной, — сказал Шеремет.

О каком именно статусе идет речь, Шеремет не уточнил. Он также подчеркнул, что российская армия должна сделать все, чтобы предотвратить переброску западного летального оружия на Украину.

Ранее французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал безумием намерение США и Германии направить Киеву танки. По его мнению, таким образом Запад провоцирует начало третьей мировой войны, тогда как сейчас необходимо «выбираться из этого безумия».

24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте танков модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера. Правительство ФРГ также планирует разрешить реэкспорт этих танков, которые принадлежат другим государствам.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams. По словам главы Белого дома, военная помощь будет сопровождаться поставками вооружения из других стран. Он отметил, что России не стоит опасаться угрозы наступления из-за передачи ВСУ тяжелой бронетехники.