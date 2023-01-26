В ГД отреагировали на слова Шеремета об изменении статуса СВО Депутат Госдумы Соболев: изменение статуса СВО — дело высшего руководства России

Фото: МО РФ

Статус российской спецоперации на Украине стоит изменить из-за поставок странами НАТО танков на Украину, но это дело высшего руководства страны, заявил NEWS.ru депутат Госдумы генерал армии Виктор Соболев. Так он прокомментировал соответствующее предложение парламентария нижней палаты от Крымского региона Михаила Шеремета. По словам Соболева, нужно помешать отправке танков Альянса в зону боевых действий, уничтожив мосты и железнодорожные узлы.

Я думаю, что статус спецоперации, когда мы не трогаем объекты на коммуникациях, конечно, нужно сменить. Эти танки нужно просто не допустить в зону боевых действий, уничтожив мосты и железнодорожные узлы, чтобы они просто не доехали, а потом уничтожить их. Но вообще-то это дело (изменение статуса СВО. — NEWS.ru) высшего руководства страны, и что-то советовать им не стоит, — заявил Соболев.

Ранее Шеремет сообщил, что решение Германии и США поставить танки украинской армии выводит ситуацию за рамки обычного военного конфликта. По его словам, изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы. Однако о каком именно статусе идет речь, Шеремет не уточнил.

24 января стало известно, что канцлер Германии Олаф Шольц принял решение передать Киеву танки Leopard 2A6. Речь идет о целой роте машин модели 2A6, состоящих на вооружении бундесвера.

25 января президент США Джо Байден объявил об отправке Украине 31 танка M1 Abrams.