Владельцам кафе и ресторанов раскрыли, в каких случаях можно не платить НДС Депутат Говырин: кафе с достойной зарплатой поваров могут не платить НДС

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприятия общепита имеют право не платить НДС, если их оборот за предыдущий год не превышает 2 млрд рублей, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Алексей Говырин. Он отметил, что учитываются все доходы компании, даже не связанные с общепитом, но доля последних не должна быть меньше 70%.

Освобождение от НДС применяется, если доход за предыдущий год не превысил 2 млрд рублей, учитывая все доходы, а не только от общепита, но при этом минимум 70% доходов нужно получать именно от услуг общепита, а среднемесячный размер выплат, начисленных этими налогоплательщиками в пользу сотрудников, не ниже размера среднемесячной начисленной зарплаты в субъекте РФ за 2023 год, — добавил Говырин.

Он подчеркнул, что показатели средних выплат определяются путем деления средней суммы начисленных выплат на количество месяцев периода, сколько существует кафе. Говырин отметил, что величина средней суммы начисленных выплат определяется путем деления суммы выплат и иных вознаграждений по трудовым договорам на показатель средней численности работников.

Показатель среднесписочной численности работников берется с титульного листа расчета по страховым взносам за соответствующий расчетный (отчетный) период — это знает любой бухгалтер. Затем этот расчет направляется в налоговый орган по месту нахождения организации и по месту нахождения остальных точек сети, которым организацией открыты счета в банках и которые начисляют и производят выплаты и иные вознаграждения в пользу физлиц, а также по месту жительства физлица, производящего выплаты и иные вознаграждения физлицам, — добавил Говырин.

По его словам, этот принцип работает, даже если внутри магазина есть островок с кафетерием, где можно сразу же расплатиться за выпечку и съесть ее за столиком. Депутат подытожил, что на сервисы по доставке еды и автоматы с едой данные правила не распространяются.

Власти Самарской области ранее запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования. Также ограничения коснулись агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

До этого мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.