На Колыме мигрантам запретили возить людей В Магаданской области мигрантам запретили работать в пассажирских перевозках

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Трудовым мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области, следует из указа губернатора региона Сергея Носова. Согласно документу, мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.

Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Магаданской области, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам деятельности согласно приложению № 1 к настоящему указу, — говорится в документе.

В начале ноября работать в сфере пассажирских перевозок мигрантам запретили и в Тульской области. Также они не смогут осуществлять деятельность в торговле и общепите. Мера начнет действовать с 2024 года по указу губернатора региона Алексея Дюмина.

До этого сообщалось, что МВД России намерено ужесточить законодательство для нелегальных мигрантов. Предлагается запретить им регистрировать автомобили, открывать банковские счета или заключать брак. Как отмечается, в ближайшее время инициатива будет представлена депутатам Госдумы.