В России хотят существенно ограничить права нелегальных мигрантов МВД предложило запретить нелегальным мигрантам заключать браки и открывать счета

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МВД России подготовило проект закона, согласно которому нелегальным мигрантам запретят регистрировать автомобили, открывать банковские счета или заключать брак, сообщила начальник главного управления МВД по вопросам миграции Валентина Казакова на пленарном заседании IV Всероссийского форума «Народы России — национальная политика: современный этап». По ее словам, в ближайшее время инициатива будет представлена депутатам Госдумы, передает ТАСС.

Мы разработали небольшой законопроект <...> Он предполагает запрет на оказание услуг незаконным мигрантам, таких как открытие банковского счета, то есть перекрывается канал возможности перевода денег, регистрация транспортного средства, регистрация брака и какой-либо собственности. Если ты незаконный мигрант, ты не должен иметь права на пользование этими услугами, — объяснила Казакова.

Предполагается, что подобный шаг поможет выявлять нелегальных мигрантов и выдворять их из страны. По словам Казаковой, для этого также прорабатывается вопрос создания цифрового профиля иностранца. Перед въездом в РФ мигранта обяжут зарегистрировать данный документ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сотрудники полиции задерживают лишь тех мигрантов, которые нарушают российское законодательство. Вместе с ними существуют и добропорядочные иностранцы, которые ведут себя приемлемо, отметил он.