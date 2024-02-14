Самарские власти ограничили в работе мигрантов Власти Самарской области запретили мигрантам работать в такси и образовании

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Власти Самарской области запретили трудовым мигрантам работать в сфере оказания транспортных услуг и образования, следует из постановления губернатора области Дмитрия Азарова. Также ограничения касаются агентства по подбору персонала. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что правоохранительным органам поручено строго следить за исполнением постановления.

Ранее мигрантам запретили работать в такси и общественном транспорте в Магаданской области. Мера рассчитана на 2024 год. Уволить иностранцев, уже работающих в местных транспортных компаниях, предписано в трехмесячный срок.

В начале ноября прошлого года аналогичное решение принял губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Помимо перевозок мигрантам запретили осуществлять деятельность в торговле и общепите.

Между тем первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий заявил, что миграционную политику России необходимо пересмотреть. По его словам, работодатель должен нести ответственность за мигрантов круглые сутки. В связи с этим он считает необходимым жестче наказывать ответственных лиц, которые приглашают иностранцев.