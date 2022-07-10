Кадыров: за один бой к Бандере отправляется свыше 100 «нациков и шайтанов» Кадыров: бойцы ВС России готовы провести экскурсию на Украине и показать «денацифицированных укровояк»

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Бойцы специального полка полиции имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова в Лисичанске

За один бой в среднем погибает более 100 украинских военных, написал в своем Telegram-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, бойцы ВС России готовы «провести подробную экскурсию» по местам столкновений, где покажут «минимум с десяток денацифицированных укровояк».

К своему посту глава Чечни прикрепил видео, на котором показаны российские военные, перемещающиеся по районам столкновений. На кадрах можно увидеть несколько тел украинских солдат, у некоторых из них бойцы забирают оружие.

За один только бой в среднем к Бандере отправляется свыше 100 нациков, бандеровцев, шайтанов и всей остальной погани. Это факт, который из раза в раз подкрепляется достоверными разведданными. Именно так проходила зачистка всей Луганской Народной Республики — грамотно, оперативно и четко, — заявил Кадыров.

По словам главы Чечни, его «бойцы хоть и немногословны, однако дело свое знают получше, чем всякие ВСУ, СБУ, нацбаты вместе взятые»​.

Ранее военный эксперт Александр Кочетков заявил, что украинские войска несут большие потери из-за неспособности командования в Киеве найти более эффективную стратегию. В ближнем бою имеет преимущество та сторона, которая обладает большей огневой мощью, добавил он.