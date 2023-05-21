Кадыров рассказал, как Путин решил сложные вопросы в регионах Кадыров: благодаря помощи президента РФ в регионах решаются самые сложные проблемы

Фото: vk.com/ramzan

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об итогах встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам политика, благодаря помощи главы государства удается оперативно решать самые сложные задачи в регионах.

это очень отзывчивый и чуткий руководитель, который помогает решать даже самые нерешаемые задачи в регионах. Так было и сейчас: несмотря на то, что повестка была узкой, Владимир Владимирович сам попросил меня озвучить трудные вопросы региона, — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Путин пообещал помочь решить каждый из озвученных вопросов. По словам Кадырова, о первых положительных результатах ему сообщили практически сразу по приезде в Грозный, «а в субботу работа по всем направлениям сдвинулась с мертвой точки».

Кадыров подчеркнул, что Путина поддерживает весь Северный Кавказ в целом, а главы всех регионов выступают за любую инициативу или приказ главы государства, включая ход СВО на Украине.

Ранее Кадыров назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске содержательным и интересным. Он также отметил, что все решения заседания будут приняты на вооружение, работа по реализации стратегии продолжится.