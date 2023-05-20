«Все как всегда»: Кадыров оценил выступление Путина в Пятигорске Кадыров назвал выступление Путина на заседании в Пятигорске содержательным и интересным

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Содержательным и интересным назвал выступление президента РФ Владимира Путина на заседании совета по межнациональным отношениям в Пятигорске глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также отметил, что все решения заседания будут приняты на вооружение, работа по реализации стратегии продолжится. Свое видение политик привел в личном Telegram-канале.

Выступление Владимира Владимировича, как всегда, было очень интересным и содержательным. Не могу не согласиться с каждым его словом, — написал Кадыров.

Он отметил, что курс президента РФ направлен на укрепление семьи, межнациональное и межконфессиональное согласие, сохранение семейных ценностей, в отличие от Запада, где подобные ценности «уничтожаются». Кадыров назвал Путина «примером истинного служения своему Отечеству и народу» и заявил, что не сомневается в том, что «все цели и задачи по развитию страны и защите государственных интересов будут достигнуты».

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) после заседания Совета по межнациональным отношениям и проведет отдельные встречи с главами входящих в него регионов. Пресс-секретарь отметил, что 19 мая президент встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на следующий день запланированы встречи с руководителями других регионов округа.