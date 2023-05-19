Путин задержится в СКФО и проведет еще ряд встреч Песков: Путин проведет отдельные встречи с руководителями входящих в СКФО регионов

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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин еще на один день задержится в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) после заседания Совета по межнациональным отношениям и проведет отдельные встречи с главами входящих в него регионов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, 19 мая президент встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, а на следующий день запланированы встречи с руководителями других регионов округа.

После проведения заседания Путин еще на один день остался в регионе, — сказал представитель Кремля.

Ранее заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров заявил, что три региона Северного Кавказа переходят на единую систему управления ЖКХ. По его словам, Дагестан, Ингушетия и Северная Осетия проводят консолидацию имущественного комплекса предприятий ЖКХ, начав с его инвентаризации.

Назаров ранее заявил, что привлечь бизнес и частные инвестиции для развития Северного Кавказа можно при помощи улучшения инфраструктуры региона. По его словам, представители бизнеса готовы дальше развивать ресурсы тогда, когда для этого есть подходящая база, так как создать курорт на ровном месте для предпринимателей практически невозможно.