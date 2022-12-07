Кадыров предложил сделать многодетное материнство полноценной профессией

Фото: chechnya.gov.ru

Рамзан Кадыров

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил приравнять многодетное материнство к полноценной профессии. В своем Telegram-канале он пояснил, что, согласно его инициативе, воспитывающие пять и более детей женщины будут получать ежемесячные выплаты и пособия от государства в объеме средней зарплаты по стране.

Предлагаю приравнять материнство с таким количеством детей к полноценной профессии со средним по экономике окладом, — написал Кадыров.

Чеченский глава подчеркнул, что многим матерям трудно совмещать профессиональную деятельность с воспитанием детей. По словам Кадырова, именно женщины «задают тренд» на создание больших семей, поддержание традиционных ценностей, а также улучшают демографические показатели.

В этой связи нам необходимо создать все условия, чтобы такие семьи чувствовали поддержку общества и государства. Это в свою очередь поможет им строить будущее, получая при этом столько же социальных гарантий, как и остальные граждане, а иногда даже больше, — добавил глава Чечни.

Демограф Александр Синельников ранее рассказал, что численность населения России в течение 30–40 лет действительно может сократиться до 110–120 млн человек при сохранении нынешней демографической политики. Он отметил, что с 1992 года, когда в стране впервые численность родившихся оказалась меньше количества умерших, подобная ситуация наблюдается и сейчас.

По словам Синельникова, для увеличения рождаемости стоит переориентировать демографическую политику, в том числе стимулировать вступление в законный брак и на законодательном уровне обязать заключать брачный договор.