Кадыров: батальон «Юг-Ахмат» отправился в Донбасс из Чечни Кадыров: военные батальона «Юг-Ахмат» вместе с добровольцами отправились в Донбасс

Фото: ramzan/vk.com

Рамзан Кадыров

Группа военных из второй части личного состава батальона «Юг-Ахмат» вместе с добровольцами отправилась из Чечни в Донбасс, сообщил чеченский лидер Рамзан Кадыров. В своем Telegram-канале он написал, что члены военизированного формирования республики вылетели в зону СВО под руководством командира Мусы Иблаева. Кадыров отметил, что добровольцы прошли обучение боевой тактике в стенах Российского университета спецназа в Гудермесе.

В зону проведения специальной военной операции в Донбасс из международного аэропорта Грозный <...> вылетела вторая часть личного состава батальона «Юг-Ахмат» МО РФ под руководством <...> командира подразделения Мусы Иблаева, а также группа добровольцев, обученных боевой тактике в стенах Российского университета спецназа, — написал Кадыров.

Он опубликовал видеозапись, на которой бойцы рассказывают о решительном настрое. Один военный станцевал лезгинку у трапа самолета.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что мероприятия, связанные с частичной мобилизацией, завершились в Крыму 25 сентября. По его словам, план выполнен в полном объеме.