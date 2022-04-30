Кабмин направил 560 млн рублей учебно-научным центрам для одарённых детей

Дом правительства Российской Федерации / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России направило 560 миллионов рублей на развитие учебно-научных центров для одарённых детей. Поддержку получат учреждения при ведущих российских вузах, говорится в сообщении его пресс-службы.

Речь идёт о центрах при ведущих российских вузах. Они работают как интернаты — проживание и питание детей обеспечивает государство. Воспитанниками таких центров становятся юные исследователи из отдалённых районов страны, — сказано в сообщении.

Большую часть финансирования получит МГУ им. Ломоносова — 153,7 млн рублей, далее следует Санкт-Петербургский государственный университет — ему выделили 117,2 млн рублей. Ещё 290 млн рублей разделит Министерство образования между учебно-научными центрами при Новосибирском национальном исследовательском университете и Уральском федеральном университете им. Б. Н. Ельцина.

Ранее стало известно, как санкции отразятся на образовании и науке. Европейская комиссия, которая подготавливает законопроекты и исполняет решения Европарламента и Совета ЕС, заявила, что сотрудничество с Россией в области научного сотрудничества приостанавливается.