Кабмин до осени решит вопрос о создании китайского зернового коридора Путин поручил рассмотреть вопрос о создании с Китаем сухопутного зернового коридора

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Правительство по поручению президента России Владимира Путина рассмотрит вопрос о заключении соглашения с Китаем по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор», сообщается на сайте Кремля. Проект позволит увеличить производство зерна в трех российских округах. В кабинете министров должны рассмотреть вопрос к осени текущего года.

[До 1 октября 2023 года] рассмотреть вопрос о заключении межправительственного соглашения между Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой по проекту «Новый сухопутный зерновой коридор Россия — Китай» в целях увеличения объемов производства зерна на территориях Дальневосточного, Уральского и Сибирского федеральных округов, а также объемов его экспорта на рынок Китайской Народной Республики, — указано в документе.

Ранее представитель китайского МИД Ван Вэньбинь заявил, что Евросоюз потеряет партнерское доверие в случае, если введет санкции против Китая из-за сотрудничества с Россией. По его словам, эта мера никак не поможет в урегулировании конфликта на Украине, а лишь усилит конфронтацию на международной политической арене.