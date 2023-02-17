Идею Лукашенко заманить Байдена в Минск оценили в Кремле Песков усомнился в согласии Байдена встретиться с Лукашенко в Минске

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Белый дом вряд ли откликнется на идею президента Белоруссии Александра Лукашенко, пригласившего лидера США Джо Байдена посетить Минск, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Спикер Кремля отметил, что российский лидер Владимир Путин при этом всегда готов к диалогу с белорусским коллегой. Ранее Лукашенко заявил, что готов принять Байдена с визитом, не исключив возможность трехсторонней встречи вместе с ним и Путиным.

Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня в Москве, — напомнил Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на заявление Белого дома, что у Байдена сейчас не планируется никаких поездок, кроме визита в Польшу.

Поэтому вряд ли Вашингтон откликнется положительно на эту инициативу, — добавил Песков.

Ранее Лукашенко признался, что не знает, зачем Байдену понадобилось ехать именно в Польшу. Президент Белоруссии заявил, что американского лидера готовы принять в Минске, где можно «серьезно поговорить», если хозяин Белого дома хочет мира на Украине.