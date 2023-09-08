Хуснуллин пообещал запустить движение по Крымскому мосту за 10 дней

Фото: Ulf Mauder/dpa/Global Look Press

Крымский мост в Керчи

Движение по части Крымского моста, поврежденной в результате террористического акта в июле 2023 года, будет запущено в течение ближайших 10 дней, заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин. По его словам, которые приводит ТАСС, новый пролет моста уже поставлен в отметной точке и смонтирован. В настоящее время специалисты проводят финальные работы, делают освещение и ставят ограждения.

Мост уже есть по факту. Сейчас мы на него уложим асфальт, делаем освещение, делаем барьерку. Еще несколько дней, неделя — 10 дней, и он [Крымский мост] будет полностью готов. После этого мы восстановленную часть запустим, — заявил Хуснуллин после своего выступления на церемонии открытия участка федеральной трассы М-12.

Вице-премьер России подчеркнул, что после возобновления автомобильного движения по поврежденному участку моста работы на переправе продолжатся. По его словам, специалисты приступят к восстановлению действующей части Крымского моста. Сроки окончания этих работ неизвестны.

Капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров ранее рассказал, как власти Украины планируют взорвать Крымский мост. По его словам, сейчас Киев добивается от Пентагона выделения новых дальнобойных ракет. Однако и они не помогут нанести удары по переправе, считает Гундаров. Это обусловлено тем, что такие ракеты легче сбивать, чем беспилотники. Крымский мост также надежно защищен с земли, воздуха и в воде, подытожил он.