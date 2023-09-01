Военэксперт раскрыл, как ВСУ рассчитывают взорвать Крымский мост Капитан Гундаров: Киев просит у США дальнобойные ракеты для ударов по Крыму

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Крымский мост, Крым

Все террористические операции украинской разведки на Крымский мост провалились, поэтому Киев добивается от Пентагона новых дальнобойных ракет, которыми сможет достать до цели, заявил NEWS.ru капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Комментируя заявление действующего генерала ВС США Бэна Ходжеса о необходимости разрушить Крымский мост, военный эксперт усомнился в возможности осуществить этот план.

ВСУ считают, что Крымский мост надо обстреливать ракетами. Но он защищен у нас с земли, с воздуха, и в подводной среде. Поэтому в отличие от беспилотников эти ракеты сбивать будет даже легче, чем беспилотники. Дополнительные меры по защите моста принимать пока не требуется. Совсем недавно мы выстроили там боновые заграждения и частично перекрыли акваторию старыми баржами. То есть морской беспилотник не сможет подобраться к опорам Крымского моста, — пояснил Гундаров.

Эксперт посоветовал генералу Ходжесу обратить внимание на другие объекты инфраструктуры, менее защищенные, чем российские.

Совет его мы услышали, можем в ответ посоветовать господину генералу разрушить, например, киевский мост Патона или еще что-нибудь подобное, — заявил Гундаров.

Ранее Бэн Ходжес заявил, что Крымский мост необходимо разрушить, чтобы тот стал непригоден для Военно-морского флота и ВКС России, а полуостров оказался бы в изоляции. По мнению американского военного, такой шаг кардинально изменил бы ход боевых действий в украинском конфликте.