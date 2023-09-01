Все террористические операции украинской разведки на Крымский мост провалились, поэтому Киев добивается от Пентагона новых дальнобойных ракет, которыми сможет достать до цели, заявил NEWS.ru капитан 1-го ранга запаса Владимир Гундаров. Комментируя заявление действующего генерала ВС США Бэна Ходжеса о необходимости разрушить Крымский мост, военный эксперт усомнился в возможности осуществить этот план.
ВСУ считают, что Крымский мост надо обстреливать ракетами. Но он защищен у нас с земли, с воздуха, и в подводной среде. Поэтому в отличие от беспилотников эти ракеты сбивать будет даже легче, чем беспилотники. Дополнительные меры по защите моста принимать пока не требуется. Совсем недавно мы выстроили там боновые заграждения и частично перекрыли акваторию старыми баржами. То есть морской беспилотник не сможет подобраться к опорам Крымского моста, — пояснил Гундаров.
Эксперт посоветовал генералу Ходжесу обратить внимание на другие объекты инфраструктуры, менее защищенные, чем российские.
Совет его мы услышали, можем в ответ посоветовать господину генералу разрушить, например, киевский мост Патона или еще что-нибудь подобное, — заявил Гундаров.
Ранее Бэн Ходжес заявил, что Крымский мост необходимо разрушить, чтобы тот стал непригоден для Военно-морского флота и ВКС России, а полуостров оказался бы в изоляции. По мнению американского военного, такой шаг кардинально изменил бы ход боевых действий в украинском конфликте.