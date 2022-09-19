Хинштейн: Минюст поддержал законопроект против ЛГБТ-пропаганды

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Александр Хинштейн

Депутат Госдумы Александр Хинштейн опроверг в своем Telegram-канале информацию о том, что правительство не поддержало законопроект об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. По его словам, Минюст подготовил проект положительного официального отзыва в поддержку закона.

Правительство еще не рассматривало мою инициативу об ответственности за ЛГБТ-пропаганду. Профильным ведомством (Минюст) подготовлен проект положительного официального отзыва в поддержку закона, — заявил депутат.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что концепция Хинштейна правительству понравилась, но принятие законопроекта создаст дополнительную нагрузку на должностных лиц и судей, и властям придется увеличивать их численность, поэтому законопроект не поддержали. Также Baza сообщала, что увеличение штрафов за пропаганду ЛГБТ обернется тем, что люди просто не смогут выплачивать их «с учетом актуальной социально-экономической обстановки санкций».

Поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений были внесены в Госдуму 18 июля. В пояснительной записке к документу говорилось, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.