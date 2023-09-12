Греф назвал справедливый курс доллара Греф: справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей

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Доллар должен стоить в диапазоне 80–85 рублей, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия-1». По его словам, это справедливый и достижимый курс.

Мы сделали детальный анализ фундаментальной стоимости рубля — мы видим, что справедливый курс должен быть на уровне 80–85 рублей. То есть примерно на 10–15 рублей дешевле, чем это есть сегодня. И я думаю, что при соответствующих шагах со стороны правительства и нахождении механизма регулирования этой ситуации мы выйдем примерно на такие уровни, — заявил Греф.

Глава Сбербанка также упомянул о воздействии спекулянтов на курс рубля и сообщил, что банк рассматривает меры по борьбе с этим явлением.

На момент окончания торгов 12 сентября рубль укрепился по отношению к доллару, и его курс составил 94,94 рубля (—0,15%). Также указаны курсы юаня (12,99 рубля) и евро (101,96 рубля) по данным Московской Биржи.

Ранее помощник президента России Максим Орешкин заявил, что пик ослабления рубля пройден. По словам чиновника, импорт товаров и услуг будет немного сокращаться к концу года и у импортеров сократится спрос на иностранную валюту, который приводил к удорожанию долларов и евро. Экспорт же, напротив, сильно увеличится, потому что цены на российскую экспортируемую нефть существенно восстановились — до $70–75 за баррель против $50–55, объяснил Орешкин.