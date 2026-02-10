В России ограничат количество банковских карт в одних руках Госдума одобрила в первом чтении лимит в 20 банковских карт на человека

Госдума приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий предельное число банковских карт на одного человека для борьбы с кибермошенничеством. Согласно инициативе, гражданин не сможет иметь более 20 карт в сумме и более пяти карт в одном банке.

Авторы инициативы предлагают наделить Центральный банк РФ правом в дальнейшем корректировать установленные лимиты в зависимости от ситуации. Для контроля за исполнением нормы будет создана Единая система учета платежных карт (ЕСУПК). Все финансовые организации будут обязаны вносить в нее данные о каждой выданной карте.

Перед оформлением новой карты банки должны будут проверять клиента в этой системе на предмет достижения лимита. Кроме того, банковские организации будут уведомлять граждан, приближающихся к максимальному разрешенному количеству карт.

Также депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект, обязывающий операторов связи маркировать все входящие международные вызовы. Согласно проекту, операторы должны будут помечать специальным индикатором все звонки из-за рубежа, поступающие их клиентам, при наличии технической возможности. Более того, компании связи обяжут по умолчанию блокировать такие вызовы.