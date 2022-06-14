Госдума ужесточила ответственность за повторные побои Госдума в третьем чтении приняла закон об ужесточении ответственности за повторные побои

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Госдума на пленарном заседании приняла в третьем чтении закон об усилении ответственности за нанесение побоев, сообщает сайт парламента. Инициатива предлагает усилить ответственность за нанесение побоев для тех, у кого уже есть судимость за преступления, совершенные с применением насилия.

За повторные побои будут наказывать обязательными работами сроком до 480 часов, либо исправительными — до года, либо ограничением свободы на срок до года, либо арестом — до полугода, — говорится в сообщении.

Согласно действующему законодательству, уголoвное наказание за побои предусмотрено для лиц, которых уже привлекли к административной ответственности за аналогичное деяние и ее срок eще не истек.

Побоями считаются повреждения, не причинившие вред здоровью человека, например, ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей.

Госдума приняла законы об ужесточении ответственности за долги по алиментам на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Теперь наказывать будут даже за частичную их неуплату.