Госдума ужесточила наказание для должников по алиментам

Госдума приняла законы об ужесточении ответственности за долги по алиментам на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Теперь наказывать будут даже за частичную их неуплату. Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях и Уголовный кодекс, говорится на официальном сайте ГД.

В настоящее время злостные неплательщики алиментов уходят от ответственности, заплатив лишь часть суммы, назначенной судом или оговорённой в нотариально заверенном соглашении. В результате обеспечение ребёнка полностью ложится на одного из родителей, чаще всего на маму, — приводятся слова председателя ГД Вячеслава Володина.

Он заявил о недопустимости ситуации, когда второй родитель годами уклоняется от своих обязанностей и не несёт за это никакого наказания.

Согласно поправкам, ответственность теперь наступает в случае неуплаты средств без уважительных причин в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенном соглашением на содержание детей или нетрудоспособных родителей.

Отмечается, что Кодекс об административных правонарушениях предусматривает обязательные работы до 150 часов, арест до 15 суток или штраф в размере 20 тысяч рублей за несоблюдение обязательств по уплате алиментов в течение двух и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства.

Неоднократное нарушение обязательств по уплате алиментов для тех, кто ранее уже привлекался к административной ответственности, грозит уголовной ответственностью. В этом случае предусматриваются исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трёх месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

Ранее с предложением ужесточить законодательство в сфере алиментов в сторону больших ограничений выступила член комитета по соцполитике, депутат Светлана Бессараб. Она предложила запретить должникам развлекательные поездки по России и за рубеж до полного возврата долгов.