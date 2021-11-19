В Госдуме назвали способ заставить должников выплачивать алименты

Должникам по алиментам стоит запретить развлекательные поездки по России и за рубеж до полного возврата долгов, заявила член комитета по соцполитике, депутат Светлана Бессараб в разговоре с «Газетой.Ru». Она считает, что необходимо ужесточать законодательство в сфере алиментов в сторону больших ограничений.

Одними из самых действенных аргументов на сегодняшний день, к сожалению, являются не родительский или сыновний долг, а ограничения в случае невыплаты долга. Такие как запрет на поездки за рубеж, на управление транспортным средством — за исключением случаев, когда это единственный источник дохода. Думаю, что расширять необходимо именно эту линейку. Может быть, ввести запрет на перемещение по территории России до уплаты всех долгов. Я имею в виду поездки развлекательного характера, — сказала Бессараб.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое расширяет перечень доходов для удержания алиментов. Согласно постановлению, теперь алименты на несовершеннолетних детей можно взыскивать не только с официальной заработной платы, но и с окладов, сдельных зарплат, денежного довольствия и премий.

В список попали гонорары, надбавки к тарифным ставкам и окладам, выплаты, связанные с условиями труда, вознаграждения педагогам за классное руководство и денежные выплаты врачам.