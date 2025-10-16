Госдума призвала позаботиться о высланных из Латвии россиянах Толстой: РФ обеспечит достойные условия для высланных из Латвии россиян

Госдума обратилась к МИД и главам регионов с требованием обеспечить достойные условия для россиян, высланных Латвией, заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. По его словам, рекомендации уже направлены посольству РФ в Риге, а также соответствующим российским ведомствам и регионам, передает ТАСС.

Государственная дума считает необходимым обратиться к международным организациям, обратиться к гражданам нашей страны, к правительству Российской Федерации. Мы считаем, что наш долг — обеспечить возвращение граждан России в нашу страну, достойные условия для их дальнейшего существования, — подчеркнул Толстой.

Латвия установила крайний срок для сдачи экзамена по латышскому языку 13 октября. После этого началась депортация не сдавших тест граждан РФ. Уже известно о высылке 841 человека.

Ранее сенатор Владимир Джабаров заявил, что Латвии придется заплатить за русофобскую политику. По его мнению, власти страны из страха перед ответными мерами «идут вразнос». Он также подчеркнул неблагодарность прибалтийских государств и указал, что их жителям теперь приходится работать на низкоквалифицированных должностях.