Госдума признала ветеранами новую категорию граждан Дума признала ветеранами ополченцев из новых регионов

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Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о статусе ветерана и инвалида боевых действий для ополченцев, состоящих в воинских формированиях Донецкой и Луганской народных республик с 11 мая 2014 года. Статус ветерана также смогут получить те граждане, кто заключил контракты с организациями, содействующими ВС РФ в ходе СВО. Соответствующий документ размещен в думской электронной базе.

Проект федерального закона предусматривает присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, принимавшим участие в боевых действиях <...> в составе Вооруженных сил Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики в период с <...> 2014 года, — говорится в пояснительной записке.

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов уже уточнял, что речь идет в том числе о лицах, заключивших контракты с ЧВК. Этот вопрос был рассмотрен в рамках второго чтения.

Документ был внесен на рассмотрение группой депутатов и сенаторов, в том числе вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета «Единой России» Андреем Турчаком.

Ранее в Совете Федерации захотели предоставить участникам и ветеранам спецоперации статус социально уязвимой категории граждан. По мнению главы комитета по экономической политике Андрея Кутепова, мера позволит увеличить общую занятость.