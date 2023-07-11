Госдума приняла закон о внедрении цифрового рубля

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Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о внедрении цифрового рубля и осуществлении безналичных расчетов с его помощью. Согласно документу, за Центральным Банком будет закреплен статус оператора платформы цифрового рубля, он будет открывать и вести цифровые счета.

Цифровой рубль представляет собой цифровой код с уникальным номером. Он будет третьей формой денег наравне с наличными и безналичными.

Документ относит цифровые рубли к безналичным денежным средствам, которые будут храниться в электронных кошельках. Рассчитываться виртуальными рублями можно будет через специальную платформу Центробанка. Законопроект также предусматривает возможность завещания цифрового рубля, а также раздела между супругами в случае развода.

Нормы об обороте цифровых денег должны вступить в силу с 1 августа, а положения о наследовании — с 1 марта 2025 года.

Ранее декан факультета экономики и менеджмента Московского областного филиала РАНХиГС Николай Головецкий рассказал, что с помощью цифрового рубля можно будет совершать дистанционные платежи онлайн точно так же, как и по безналичному расчету, однако цифровой рубль сможет использоваться в офлайн-режиме при отсутствии интернета.