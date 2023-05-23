Госдума приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Госдума сразу во втором и третьем чтениях приняла закон о гуманизации условий содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в СИЗО и местах лишения свободы. Глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что принятие инициативы будет способствовать исправлению осужденных.

Главная цель — гуманизация условий содержания тех, кто находится в следственных изоляторах и иных учреждениях пенитенциарной системы, что будет способствовать выполнению задач по исправлению осужденных, — сообщил Пискарев.

Он добавил, что инициатива предполагает увеличение с трех до четырех лет возраста ребенка, находящегося совместно с матерью в следственном изоляторе УИС или в доме ребенка исправительного учреждения.

Законопроект также предполагает изменение порядка снятия взысканий с осужденного: его не будут признавать злостным нарушителем, если в течение года после отбытия дисциплинарного взыскания он не будет подвергнут новому.

При этом, по словам Пискарева, для стимулирования «социально полезного» поведения подозреваемых и обвиняемых будет введена мера поощрения в виде благодарности. Кроме того, парламентарий отметил, что предлагается увеличить размер суммы, которую осужденные могут тратить на покупку продуктов и предметов первой необходимости, а также повысить роль коллегиальных органов и институтов гражданского общества.

Ранее находящегося в заключении политика Алексея Навального вновь отправили на 15 суток в штрафной изолятор. Причины не уточнялись. Это уже 16-й случай перевода оппозиционера в ШИЗО с момента начала его заключения.