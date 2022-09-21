Госдума предупредила ООН об угрозе миру со стороны Украины Госдума приняла обращение к парламентам зарубежных стран и ГА ООН об угрозе миру со стороны Украины

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Депутаты Госдумы единогласно приняли обращение палаты к парламентам зарубежных стран, а также к Генассамблее ООН об угрозе миру и стабильности в Европе, исходящей из Украины. Как заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, российские парламентарии призвали внимательно разобраться и решительно осудить опасные действия США и НАТО, побуждающие киевский режим к масштабному военному противостоянию.

Силы, совершившие государственный переворот на Украине в 2014 году, окончательно отказались от мирного разрешения внутриукраинского конфликта. Депутаты Госдумы с сожалением констатируют, что усилия России, в течение восьми лет противостоящей геноциду населения Донбасса, оказались безрезультатными, — процитировал заявление Слуцкий.

В обращении также указывается, что «киевский режим, подталкиваемый США и НАТО, наращивает военные действия, выводя ситуацию на грань масштабного кровопролитного противостояния».

Ранее сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил Слуцкому подготовить обращение к Европарламенту и парламентам ЕС по позиции России относительно спецоперации. В своей речи председатель парламента отметил, что Москва «еще не воевала», а только защищала тех, кто проживает в Донецкой и Луганской народных республиках.