Госдума хочет отобрать активы критикующих РФ из-за границы россиян

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В Госдуме изучают вопрос конфискации активов уехавших из страны россиян, которые «поливают грязью» РФ, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Он подчеркнул, что прежде всего речь идет о тех гражданах России, которые нарушили закон и «нанесли вред» родине. По мнению Володина, только с помощью конфискации имущества российские власти смогут достучаться до эмигрантов, критикующих страну, которая «их кормит», передает ТАСС.

Когда говорят, излишняя мера, связанная с конфискацией (имущества. — NEWS.ru), речь идет о негодяях, кто нарушил закон, тех, кто нанес вред. И за это должны понести ответственность. Как правило, другие меры наказания до них не долетают, а, может, даже не реагируют на это, потому что доход есть, страна их кормит. Но здесь, возможно, посмотреть такой подход, мы его сейчас изучаем, начата работа в этом направлении, — заявил Володин.

Ранее глава «Норникеля» Владимир Потанин предложил «не отталкивать» покинувших Россию после начала СВО. Кроме того, он раскритиковал идею конфискации имущества у эмигрантов и введения запрета для них на въезд в страну.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители IT-сектора представляют больший интерес для России. Он призвал обеспечить программистов комфортными условиями для работы. Песков подчеркнул, что нужно сделать так, чтобы отечественные айтишники, уехавшие из РФ, захотели вернуться на родину и работали на благо российских компаний.