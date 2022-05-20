Прототипы генно-инженерных вакцин от чумы и сибирской язвы созданы в России в рамках программы развития генетических технологий, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передаёт РИА Новости. Она добавила, что завершилась первая фаза клинических исследований срдства для лечения аутоиммунных заболеваний.

Так, в части генетических технологий для медицины завершена первая фаза клинических испытаний препарата для лечения аутоиммунных заболеваний за счёт выборочного подавления Т-клеточного иммунитета. Число пациентов в нашей стране, для которых эта терапия может оказаться эффективной, например, с болезнью Бехтерева, составляет почти 1 миллион человек, — отметила Голикова.