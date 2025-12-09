ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 11:41

Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике

Глава ВМФ РФ Моисеев: обстановка в Арктическом регионе является непростой

Александр Моисеев Александр Моисеев Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Обстановка в Арктическом регионе является непростой, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, часто звучат теории о том, что Арктика может стать центром возможного конфликта.

Обстановка в Арктическом регионе остается непростой, — сказал Моисеев.

Ранее статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский заявил, что Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов. Он отметил, что на сегодняшний день в этом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис указал на усиление международной конкуренции за Арктику. По его информации, даже страны, географически удаленные от данного региона, проявляют к нему активный интерес.

В ноябре Путин заявил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. Также, по мнению президента, необходимо развитие арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Россия
ВМФ РФ
Арктика
конфликты
