Главнокомандующий ВМФ России оценил возможность конфликтов в Арктике

Обстановка в Арктическом регионе является непростой, заявил на форуме «Арктика: настоящее и будущее» главнокомандующий ВМФ России Александр Моисеев. По его словам, которые приводит ТАСС, часто звучат теории о том, что Арктика может стать центром возможного конфликта.

Ранее статс-секретарь — замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Антон Басанский заявил, что Россия планирует создать в Арктике 50 тыс. рабочих мест в рамках новых инвестиционных проектов. Он отметил, что на сегодняшний день в этом регионе создана 21 тыс. новых рабочих мест.

До этого на встрече с президентом России Владимиром Путиным губернатор Мурманской области Андрей Чибис указал на усиление международной конкуренции за Арктику. По его информации, даже страны, географически удаленные от данного региона, проявляют к нему активный интерес.

В ноябре Путин заявил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. Также, по мнению президента, необходимо развитие арктического транспортного коридора от Санкт-Петербурга до Владивостока.