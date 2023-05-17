Глава ФАС предложил расширить параллельный импорт на все товары

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский предложил распространить механизм параллельного импорта на все категории товаров, сообщает РБК. По его мнению, это помешает правообладателям и дистрибьюторам устанавливать монопольно высокие цены.

Мы хотели распространить механизм параллельного импорта вообще на все и установить на территории нашей страны международный принцип исчерпания прав, который был до 2002 года. Хотели и хотим, — сказал глава ФАС России.

При этом Шаскольский считает, что из параллельного импорта можно временно исключить предприятия, которые локализовали свое производство в России и обеспечивают поставки товаров. Глава ФАС отметил, что такой позиции придерживается Минпромторг и в службе относятся к ней с пониманием.

Ранее СМИ писали, что параллельный импорт в Россию выявил проблему со складской инфраструктурой в странах СНГ. Сообщалось, что из-за роста объемов поставок в транзитных странах становится все сложнее найти подходящие объекты.

В марте 2023 года Минпромторг расширил перечень продукции для поставок в рамках параллельного импорта. В частности, ведомство включило в список товары IKEA и продукцию крупнейших компаний — производителей игрушек Hasbro и Mattel, уход которых из России вызвал дефицит настольных игр в отечественных магазинах.