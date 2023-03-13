В Россию станут завозить больше «параллельных» товаров «Известия»: Минпромторг расширил список товаров для параллельного импорта

Фото: Zhang Jingang/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Минпромторг РФ расширил перечень продукции для поставок в страну в рамках параллельного импорта. Туда, в частности, включены товары IKEA и производители игрушек Hasbro и Mattel. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные ведомства.

Перечень дополнен рядом брендов моторных масел (Shell Helix, Rimula), бытовой техники (Zanussi, Wahl), косметики и парфюмерии (Kerastase, Yves Saint Laurent), запчастей для сельскохозяйственной и судовой техники (Caterpillar, Bauer Kompressoren). Также в перечень включили бренды игрушек и детских товаров, например, Hasbro, Logitech, Nintendo, — говорится в сообщении пресс-службы Минпромторга.

В ведомстве объяснили, что изменения носят точечный характер и дополняют перечень товаров, разрешенных для параллельного импорта, а также исключают некоторые марки, которые самостоятельно возобновили поставки в Россию. Стимулирование в первую очередь направлено на те ниши, представителям которых требуется больше времени для обеспечения потребностей предприятий и потребителей.

В марте 2022 года премьер-министр правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, отменившее ответственность за параллельный импорт. Документ разрешил ввоз в страну иностранных товаров без согласия правообладателя.

Ранее сообщалось, что европейский союз планирует попросить третьи страны усилить мониторинг контроля по некоторым видам товаров. Речь идет о тех странах, в которых наблюдается всплеск импорта из ЕС передовых технологий и других товаров, которые Россия может использовать в военных целях на Украине.