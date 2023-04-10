Названа проблема в СНГ из-за параллельного импорта в Россию «Коммерсант»: параллельный импорт в Россию выявил нехватку складов в СНГ

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Параллельный импорт в Россию выявил проблему в странах СНГ со складской инфраструктурой. Из-за роста параллельного импорта в транзитных странах становится все сложнее найти подходящие объекты, сообщает «Коммерсант».

Издание отмечает, что спрос со стороны российских логистов и ретейлеров вырос вдвое. Так, в NF Group подсчитали, что для хранения в странах постсоветского пространства товаров компаниям из России сейчас необходимо около 400 тысяч квадратных метров складов. К декабрю объем параллельного импорта достиг $20 млрд или 2,4 миллиона тонн.

Свободные площади почти отсутствуют в Казахстане, Грузии, Армении, Киргизии и Таджикистане. В Белоруссии остались свободными не более 2,8% площадей из 1,6 млн квадратных метров на готовых объектах, в Узбекистане — 4,5% от 207 тысяч квадратных метров.

Дефицит складских помещений в транзитных странах способен остановить дальнейший рост объемов параллельного импорта в Россию, считают в издании.

Ранее издание The Telegraph сообщило, что ЕС может наложить рестрикции на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее санкций. Под ограничения попадут партнеры Москвы в сфере торговли. По данным издания, ограничения в доступе на рынок ЕС могут ввести против любого государства, предприятия или человека при обнаружении свидетельств их причастности к реэкспорту в Россию санкционного оборудования и товаров.