В ЕС пригрозили наказать помощников России по обходу санкций The Telegraph: ЕС может наложить санкции на страны, помогающие России обходить рестрикции

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ЕС может наложить рестрикции на страны, которые, по мнению Брюсселя, оказывают помощь России в обходе введенных против нее санкций, сообщает The Telegraph. Под ограничения попадут партнеры Москвы в сфере торговли.

Оказание материальной поддержки российским вооруженным силам и оборонно-промышленному комплексу будет иметь серьезные последствия, которые отразятся на их доступе к рынку ЕС, — говорится в тексте документа.

По данным издания, ограничения в доступе на рынок ЕС могут ввести против любого государства, предприятия или человека при обнаружении свидетельств их причастности к реэкспорту в Россию санкционного оборудования и товаров. Таким образом Брюссель намерен подать сигнал о недопустимости помощи России в обходе санкций.Отмечается, что сначала ЕС предупредит страны Центральной Азии по дипломатическим каналам о последствиях нарушения режима санкций.

Издание указало на то, что объемы торговли РФ с соседями за последний год выросли на 60-80%, что говорит об активизации параллельного импорта. В материале говорится, что в списках ввозимых товаров содержатся компоненты двойного назначения. В качестве примера журналисты привели микрочипы из стиральных машин и холодильников, которые могут быть использованы для производства, ремонта и модернизации ее военной техники и БПЛА.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что очередной, 11-й по счету, пакет санкций Евросоюза в отношении России будет нацелен на борьбу с обходом уже установленных ограничений.