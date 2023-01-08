«Германия расколота»: Пушков об отношении немцев к поставкам вооружений ВСУ Пушков: общество Германии расколото из-за поставок вооружений Украине

Фото: Совет Федерации

Алексей Пушков

Немецкое общество оказалось расколото из-за вопроса поставок Украине наступательных вооружений, написал в своем Telegram-канале российский сенатор Алексей Пушков. Так он прокомментировал результаты опроса общественного мнения в ФРГ на данную тему. По мнению сенатора, часть жителей Германии утратила чувство реальности из-за пропаганды.

Германия расколота между теми, кто отдает себе отчет в возможных последствиях поставок наступательных вооружений Украине, и теми, кому мозги промыли настолько, что ложные абстракции вытеснили у них чувство реальности, — написал Пушков.

Ранее стало известно, что 49% жителей Германии выступают против поставок боевых машин пехоты Marder украинской армии. Они считают такие планы властей ФРГ ошибочным. Еще 40% опрошенных поддерживают намерение правительства Германии передать БМП Украине. При этом многие из них полагают, что только этой военной техникой ограничиваться не стоит.

Сопредседатель правящей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль заявил, что Берлин не станет поставлять в одностороннем порядке танки Leopard украинской армии, хотя и продолжит оказывать Киеву помощь. Помимо БМП, ФРГ передаст Украине батарею зенитных ракетных комплексов Patriot.