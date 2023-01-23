Герасимов: ВС России противостоят всему коллективному Западу

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Валерий Герасимов

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российским военным в спецоперации на Украине противостоит практически весь коллективный Запад. Такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России прежде не было, отметил генерал армии в беседе с «АиФ».

Такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала. Нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, — подчеркнул начальник Генштаба.

Генерал рассказал о проведении Генштабом частичной мобилизации, которая потребовалась, чтобы стабилизировать обстановку, защитить новые территории и проводить наступательные действия.

При проведении частичной мобилизации пришлось «исправлять на ходу» систему мобилизационной подготовки в России, оказавшуюся не полностью адаптированной к новым экономическим отношениям, уточнил Герасимов. Призвать 300 тысяч граждан, пребывавших в запасе, удалось благодаря слаженным и профессиональным действиям офицеров Генштаба во взаимодействии с органами власти регионов.

Герасимов, который с 11 января является командующим объединенной группировкой войск в спецоперации, указал на принятие Генштабом всех мер по достижению ее целей, поставленных Верховным главнокомандующим. Также обеспечивается военная безопасность России, исходя из нынешних угроз, добавил он.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу назначил Валерия Герасимова командующим объединенной группировкой войск на Украине. Прежде эту должность занимал главнокомандующий ВКС Сергей Суровикин, который стал заместителем Герасимова наряду с главнокомандующим сухопутными войсками Олегом Салюковым и заместителем начальника Генштаба Алексеем Кимом.