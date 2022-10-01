В Генштабе России назвали поджоги военкоматов терактами Контр-адмирал Цимлянский: поджоги военкоматов расцениваются как теракты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поджоги военных комиссариатов расцениваются как террористические акты, заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. Он отметил, что подобные преступления наказываются лишением свободы сроком до 15 лет. При этом весенний призыв провели уже в условиях экстремистских действий, сообщил контр-адмирал.

Напомню, что эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет, — сказал Цимлянский.

По его словам, граждане совершают противоправные действия в отношении отдельных сотрудников военкоматов и самих комиссариатов под влиянием негативных эмоций.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Отмечается, что в этом году призыв начнется 1 ноября и продлится до 31 декабря. В армию будет призвано 120 тысяч человек.

С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Нередко среди предполагаемых исполнителей фигурируют люди с диаметрально противоположными политическими взглядами — от сторонников неонацизма до их прямых оппонентов — анархистов и антифашистов. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идёт не об организованном подполье, а об одиночках. В происходящем разбирался NEWS.ru.