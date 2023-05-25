Генерал Соболев призвал срочно вооружить тероборону на границе с Украиной

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Член комитета Госдумы по обороне генерал-лейтенант Виктор Соболев в беседе с NEWS.ru высказал мнение, что нужно как можно скорее вооружить бойцов территориальной обороны на границе с Украиной. Парламентарий отметил, что обеспечение отрядов теробороны оружием в условиях конфликта с точки зрения закона представляется вполне обоснованным.

Конечно, надо вооружить. Тероборона — войска, принадлежащие Министерству обороны. В мирное время они находятся в запасе, а в военное время, если есть для этого необходимость, это законно, почему нет. Когда войска приводятся в состояние боеготовности, это вполне законно. Это войска и, как положено, они подчиняются Минобороны, — отметил Соболев.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о создании семи батальонов территориальной обороны вдоль границ с Украиной. По его словам, общая численность отрядов составила около трех тысяч человек. Гладков указал, что сейчас власти приграничного региону ищут законное основание для вооружения бойцов теоробороны, чтобы в случае необходимости они были готовы дать отпор врагу. Губернатор отметил, что считает такие меры правильными, но подчеркнул, что нужно действовать в рамках закона.