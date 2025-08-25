Ганчев высказался о карте, которую Киев представил в Белом доме Ганчев: карта Украины в Белом доме не отражала реальную расстановку сил на СВО

Карта боевых действий на Украине, которую представили в Белом доме на встрече президента США Дональда Трампа с украинским лидером Владимиром Зеленским, не отражает реального положения дел на фронте, заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, которые приводит РИА Новости, украинские власти таким образом пытаются как-то оправдать потери ВСУ.

Их карта отражает только те победы, которые они в ходе своей агрессивной пропаганды стараются показывать Западу, — считает он.

Ранее газета The New York Times писала, что Украина готова вывести войска с территории Донбасса в обмен на международные гарантии безопасности, среди которых — поддержка США и военный контингент Европы. По данным издания, такое решение обсуждается как возможный шаг для предотвращения давления со стороны Вашингтона.

Газета подчеркивает, что президент Украины Владимир Зеленский оказался перед выбором: пойти на уступку, которая непопулярна среди украинцев, либо столкнуться с негативной реакцией главы Белого дома Дональда Трампа. Экс-глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил, что Киеву придется согласиться на сделку.