ФСБ пресекла теракт на топливном складе в Севастополе

Фото: Национальный антитеррористический комитет

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Севастополе 20-летнего местного жителя, готовившего теракт на территории города, сообщает региональное управление ведомства. Отмечается, что молодой человек планировал поджечь склад горюче-смазочных материалов. Источники ФСБ опубликовали видео с моментом задержания, передает РИА Новости.

Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов, — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе обыска у мужчины были изъяты две бутылки с зажигательной смесью, средства коммуникации и листовки экстремистского содержания. В отношение него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (Приготовление к совершению теракта). В настоящий момент его арестовали на два месяца.

29 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об атаке беспилотных летательных аппаратов ВСУ. Около 04:20 мск в городе раздался сильный взрыв, после были слышны еще несколько хлопков. По его словам, корабли Черноморского флота отбивали нападение.

В Минобороны России сообщили, что атака украинских беспилотников на Севастополь осуществлялась под контролем британских специалистов, находящихся в Очакове Николаевской области. По данным ведомства, в нападении были задействованы девять беспилотных летательных аппаратов и семь автономных морских дронов.

В ходе атаки незначительное повреждение получили морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная. Силами кораблей Черноморского флота все воздушные цели были уничтожены.