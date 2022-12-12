Фракция ЛДПР внесла в Госдуму инициативу о возможности голосования с 16 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фракция ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о возможности голосования с 16 лет, следует из документа, размещенного в электронной базе нижней палаты. Из пояснительной записки к законопроекту следует, что уменьшение возраста голосующих поможет вовлечь в избирательный процесс молодежь, а также повысить явку на выборах.

Наделение шестнадцатилетних граждан политическими правами, обеспечение их правом голосовать на выборах считаем вполне обоснованным. Если человек может работать, создавать семью, заводить детей, то он должен иметь право и выбирать власть, — отмечается в записке.

Ранее руководитель Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами Алексей Венедиктов (СМИ, исполняющее функции иностранного агента) прокомментировал невысокий уровень явки на муниципальных выборах в Москве в 2020 году. По его словам, низкая явка связана с низкой популярностью таких выборов и самих кандидатов, а также с большой долей непонимания их будущих компетенций. Администрация также вкладывает в кандидатов мало админресурса.