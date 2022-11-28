«Феномен Путина»: Песков о высоких рейтингах президента Песков: высокие рейтинги Путина доказывают, что он работает эффективно

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал феноменом Путина высокий уровень доверия граждан президенту России. По его словам, это говорит об эффективной работе российского лидера и о том, что его деятельность отвечает ожиданиям людей, передает ТАСС.

Это традиционно очень высокие показатели. Какие-то небольшие нюансировки, небольшие совсем изменения происходят от недели к неделе, то, что мы фиксируем по итогам работы социологических служб. Но в целом действительно это такой феномен Путина — высокий уровень доверия населения. Это говорит о том, что он работает эффективно, и главное, то, что он делает, действительно отвечает чаяниям людей, — сказал Песков.

Он также назвал показатели доверия российскому лидеру традиционно высокими и подчеркнул важность поддержки людей в принятии решений. По словам Пескова, на этой поддержке Владимир Путин основывает всю свою работу.

Последние результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показали, что президенту РФ доверяют 78,7% россиян, его деятельность одобряют 75%.

Инициативные всероссийские опросы «ВЦИОМ-Спутник» проводились с сентября по ноябрь 2022 года, в них приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Ранее опрос ВЦИОМа показал, что Путин в качестве национального символа РФ опередил по популярности медведя, матрешку, победу в Великой Отечественной войне и советский флаг. Таким образом, глава государства вошел в четверку значимых символов для россиян, набрав 7% голосов.